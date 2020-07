LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: via alle FP1, si scende finalmente in pista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il calendario del Mondiale – I favoriti – Le possibili rivelazioni – Il regolamento – Le previsioni meteo del fine settimana

Loading...

Loading...

SEBASTIAN VETTEL: “NON MI INTERESSANO I SOLDI, RESTO IN F1 SOLO CON UNA MACCHINA ALL’ALTEZZA”

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP Austria 2020 di F1. Si comincia con le prove libere a Zeltweg. Il Mondiale sarebbe dovuto scattare ormai quattro mesi fa in Australia. Sappiamo tutti cosa è accaduto nel frattempo. Oggi potremo però cantare un nuovo inno alla vita. Il rombo dei motori riaccenderà emozioni sopite, allargherà finalmente sui volti un timido sorriso intriso di normalità. Il nuovo calendario, per il momento, prevede la disputa di gare solamente in Europa. Peraltro alcuni circuiti ospiteranno un doppio appuntamento a distanza di una sola settimana: il tutto nell’ottica di limitare al minimo i viaggio ed i conseguenti rischi di contagio. Dal 10 al 12 luglio si correrà nuovamente a Zeltweg, anche se formalmente la competizione assumerà il nominativo di GP di Stiria 2020.

Cosa aspettarsi dunque da queste prime prove libere? I Test invernali appartengono ormai ad un’era geologica fa: vanno considerati attendibili sino ad un certo punto. Per quanto la Fia abbia imposto un limite allo sviluppo delle monoposto, i team hanno comunque lavorato alacremente per apportare delle modifiche in vista del primo appuntamento stagionale. Sulla carta l’uomo da battere sarà sempre Lewis Hamilton: il britannico insegue quella settima corona iridata che gli consentirebbe di agganciare Michael Schumacher in vetta alla classifica dei più vincenti di sempre. Il britannico potrà beneficiare di una Mercedes apparentemente senza punti deboli, peraltro sorretta dalla soluzione rivoluzionaria del DAS (volante a doppio asse) che dovrebbe garantirle un vantaggio non da poco nei confronti della concorrenza. Il Dual Axis Steering consente infatti una maggiore velocità di punta in rettilineo grazie alla riduzione dell’effetto drag, favorisce un miglior angolo di convergenza in curva e, dulcis in fundo, di preservare meglio il degrado delle gomme.

Per quanto visto negli ormai lontani Test di Barcellona, sarà la Red Bull la vera anti-Mercedes. Max Verstappen, da sempre velocissimo, può definirsi un pilota ormai maturo, nonostante l’età ancora verdissima (23 anni da compiere a settembre). Alla sesta stagione in F1 l’olandese è pronto per dare l’assalto a quel titolo iridato che brama con inaudito desiderio. La RB16 è una macchina che non ha nulla da invidiare alla Mercedes sotto il profilo aerodinamico e sarà supportata da una power-unit Honda in ascesa costante. Attenzione: il calendario potrebbe dare una mano a Verstappen, perché le prime tre gare tra Zeltweg e Budapest saranno perfette per le caratteristiche delle ‘lattine volanti’.

E la Ferrari? Nelle ultime settimane non è mancato un giorno senza che qualcuno facesse il ‘de profundis‘ alla SF1000. Nessuno sembra credere che il Cavallino Rampante possa realmente competere per il Mondiale. I risultati dei Test di Barcellona si erano rivelati scadenti: una macchina lenta sia in curva sia in rettilineo, difficile da mettere a punto. In questi mesi si è lavorato soprattutto sul cambio, i cui aggiornamenti dovrebbero garantire un vantaggio di 2-3 decimi: basteranno? Ed è realmente immaginabile pensare ad una Ferrari che abbia completamente toppato il progetto della macchina 2020 o a Zeltweg verrà smascherato uno dei più grandi bluff degli ultimi anni? Il responso, finalmente, arriverà dall’asfalto!

Non perdetevi neppure un aggiornamento del GP Austria 2020 di F1 con la nostra Diretta Live. Si comincia alle 11.00 con le FP1, poi a seguire nel pomeriggio le FP2 alle 15.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI