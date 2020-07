F1, Sebastian Vettel rassicurato dai vertici di Ferrari: “Avrò gli stessi mezzi di Charles, sono tranquillo”

Il Mondiale 2020 di F1 è cominciato ufficialmente ieri con le qualifiche del GP dell’Austria 2020. Il sabato al Red Bull Ring era attesissimo da tutti, anche se in casa Ferrari si temeva il confronto in pista dopo le titubanze dei test di febbraio. Alla fine la scuderia di Maranello ne è uscita con le ossa rotte, dopo una delle giornate più nere dell’ultimo trentennio che si è manifestata in maniera lampante al termine del Q2 con Sebastian Vettel undicesimo ed eliminato (per la prima volta dopo sei anni) e il compagno Charles Leclerc decimo che sentenziava via radio un eloquente “That’s crazy“.

Per il tedesco in particolare le cose si stanno mettendo nel peggiore dei modi. La sua situazione per il futuro appare al momento molto incerta e senza reali possibili sbocchi, e una vettura poco competitiva in questo 2020 gli toglierebbe in un solo colpo sia la possibilità di mettersi in luce che, magari, anche la voglia di andare avanti nel circus.

Loading...

Loading...

La situazione interna al box Ferrari è chiaramente esplosa nel peggiore dei modi al momento. La direzione di Mattia Binotto continua a mostrare evidenti lacune in quasi tutti i fronti e non sembrano vedersi all’orizzonte soluzioni efficaci a questo momento. La verità sul suo siluramento, uscita dalla bocca di Sebastian nella conferenza stampa pre weekend, ha aperto ancora più il varco tra di lui e il suo team, che dovranno però continuare per un’altra intera stagione a lavorare insieme per il bene comune.

A questo proposito Vettel si è dimostrato relativamente tranquillo (almeno in pubblico) che il team non gli riserverà un trattamento diverso a quello del prediletto compagno, sostenendo ad ORF che, dopo aver esposto le proprie paure ai vertici della scuderia, si è sentito assicurare il pieno supporto e parità di condizioni nella battaglia interna con Leclerc. Con la classica signorilità che da sempre lo ha contraddistinto nel paddock, il quattro volte iridato ha poi concluso ribadendo che nonostante tutto in pubblico difenderà sempre il suo team e che questo non cambierà nemmeno ora.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA 1



michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse