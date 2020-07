F1, Charles Leclerc: “La prima delle due gare qui a Spielberg è stata molto speciale”

Reduce dallo strepitoso secondo posto di domenica scorsa nel GP d’Austria di F1, Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dalla Ferrari in un comunicato ufficiale, in vista del GP di Stiria di domenica prossima, che si correrà sullo stesso circuito che ha visto la prima prova del Mondiale 2020.

Così Charles Leclerc: “Indubbiamente è molto strano disputare due gare di fila sulla stessa pista. Sarà un’esperienza particolare: di solito arrivi su un circuito con i dati dell’anno scorso e utilizzi il venerdì per cercare di capire come si comporterà la tua vettura. In questo caso invece, a meno che non ci siano condizioni di bagnato, avremo già moltissime informazioni su come la nostra SF1000 si comporterà“.

Chiude il monegasco: “La prima delle due gare qui a Spielberg è stata molto speciale, è stata molto divertente e, non senza un po’ di fortuna, siamo riusciti a salire sul podio. Replicare quel risultato non sarà facile, ma di sicuro noi daremo tutto quello che abbiamo per provarci. Abbiamo visto che essere motivati ci aiuta a tirare fuori tutto il potenziale dalla vettura e da noi stessi, dunque affronteremo anche questo secondo appuntamento con lo stesso identico approccio“.

Foto: LaPresse