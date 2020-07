VIDEO Racing Point il clone della Mercedes W10: l’analisi

Formalmente è la RP20, ma se la si guarda con attenzione sembrerebbe proprio una W10 rosa. Non vi sono dubbi che le somiglianze, per non dire altro, tra la Racing Point di quest’anno e la Mercedes dell’anno passato siano molte. Non si parla solo di filosofia costruttiva, ma anche di particolari, riguardanti aspetti aerodinamici e meccanici. Ecco che chiamarla Mercedes 2 non sembra ardito, valutando soprattutto le prestazioni in pista.

Oggi, il messicano Sergio Perez ha terminato le FP2 del GP d’Austria, prima prova del Mondiale 2020 di F1, in terza posizione e ha messo in mostra un passo gara notevolissimo nella simulazione con carburante a bordo. In sostanza, tutte le qualità che aveva la vettura di Brackley dell’anno passato si riflettono in maniera fedele sulla macchina del team britannico. Non è un caso che sia il citato Perez che il canadese Lance Stroll siano consapevoli di avere a disposizione una vettura per conquistare dei podi, almeno all’inizio di questa stagione.

Se è vero che la Mercedes, in versione black, fa ancora più paura, la “sorellina” rosa può completare la top-3 e togliere punti a Ferrari e a Red Bull. La risposta nel day-1 del Red Bull Ring è stata questa, non resta che attendere ulteriori conferme a riguardo nelle qualifiche di domani e nella corsa domenicale.

VIDEO RACING POINT: UNA W10 COLORATA DI ROSA





Foto: LaPresse