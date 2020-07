Daniel Ricciardo, GP Austria 2020 F1: “Ho dovuto rallentare per la bandiera gialla, avrei fatto meglio del 10° tempo”

Bene, ma non benissimo in casa Renault al termine delle qualifiche del GP d’Austria, primo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Spielberg, infatti, l’australiano Daniel Ricciardo ha ottenuto il decimo crono a 1″300 dalla vetta, occupata dal finlandese Valtteri Bottas, mentre il francese Esteban Ocon non è andato oltre il 14° posto.

Di sicuro, Ricciardo avrebbe potuto fare meglio: Daniel, infatti, è stato rallentato nel suo ultimo tentativo dalla bandiera gialla nel secondo settore, dopo l’uscita di pista di Bottas. Un episodio che ha vanificato la prestazione dell’aussie, che comunque ha sottolineato ai microfoni dei giornalisti lo step in avanti compiuto dalla monoposto rispetto all’anno passato: “Ho dovuto alzare il piede durante il mio ultimo tentativo a causa della bandiera gialla. Siamo consapevoli che avremmo potuto ottenere di meglio di una 10ma posizione, come abbiamo dimostrato per tutto il weekend. Essere entrati in Q3 è positivo per noi, soprattutto dopo quello che è accaduto lo scorso anno qui. E’ un segnarle significativo di progresso. Dobbiamo guardare avanti e cercare di spingere per finire la gara nella top 8, se non meglio. Non vedo l’ora che si spengano le luci domani!”, le sue parole.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse