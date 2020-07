VIDEO Sebastian Vettel: “Mancato rinnovo della Ferrari? Una sorpresa. Avevano detto altre cose”

Sebastian Vettel è visibilmente amareggiato per il mancato rinnovo con la Ferrari, il tedesco non sarà più un pilota della Scuderia di Maranello a partire dal 2021 e le sue dichiarazioni rilasciate in occasione delle prove libere del GP d’Austria 2020 continuano a fare parlare. Il quattro volte Campione del Mondo si è dichiarato deluso ai microfoni di Sky: “Io sono sempre uno che guarda avanti e che accetta le cose ma è stata una sorpresa perché a inizio maggio mi è stato comunicato che il team non aveva più intenzione di lavorare con me mentre in precedenza le informazioni che ci eravamo scambiati erano diverse. La situazione è quella che è. Sono felice di essere qui e affrontare le gare che si presentano davanti a noi insieme al team. Sono felice di poter salire nuovamente in macchina, l’atmosfera è comunque diversa e dobbiamo accettarlo”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Sebastian Vettel.

VIDEO DICHIARAZIONI SEBASTIAN VETTEL GP AUSTRIA F1 2020:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse