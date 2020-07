F1, GP Austria 2020: numeri e statistiche. Zeltweg stregata per Hamilton, McLaren torna in auge

Il Gran Premio d’Austria 2020, atto primo del Mondiale di Formula Uno, è andato in archivio. Quali sono gli spunti statistici più interessanti relativi alla competizione andata in scena quest’oggi sulle colline della Stiria? Andiamo a scoprirlo, poiché si conferma la “maledizione” delle tre vittorie consecutive. Inoltre si scopre come la McLaren abbia vissuto oggi la sua miglior giornata da più di sei anni a questa parte!

Vittoria numero 8 in carriera per Valtteri Bottas , la seconda in Austria dopo quella del 2017. Il finlandese eguaglia il numero di successi raccolto da Jacky Icxx e Denis Hulme, raggiungendo inoltre anche Max Verstappen

numero in carriera per , la seconda in Austria dopo quella del 2017. Il finlandese eguaglia il numero di successi raccolto da Jacky Icxx e Denis Hulme, raggiungendo inoltre anche Max Verstappen È però la prima vittoria di Valtteri Bottas comandando dal primo all’ultimo giro.

vittoria di Valtteri Bottas comandando dal primo all’ultimo giro. L’Austria si conferma invece stregata per Lewis Hamilton , che qui ha vinto una volta sola, nel 2016, vedendo invece trionfare per ben quattro volte il suo compagno di squadra (Rosberg nel 2014 e 2015, Bottas nel 2017 e 2020). Inoltre, per il quarto anno consecutivo non è salito sul podio

, che qui ha vinto una volta sola, nel 2016, vedendo invece trionfare per ben quattro volte il suo compagno di squadra (Rosberg nel 2014 e 2015, Bottas nel 2017 e 2020). Inoltre, per il quarto anno consecutivo non è salito sul podio Quantomeno Lewis Hamilton si consola con il record di gare consecutive in zona punti. Per l’inglese sono 34 di fila, un numero che gli permette di migliorare un primato che già deteneva. L’ultimo “zero” in casella risale proprio a un Gran Premio d’Austria, quello del 2018

si consola con il record di gare consecutive in zona punti. Per l’inglese sono di fila, un numero che gli permette di migliorare un primato che già deteneva. L’ultimo “zero” in casella risale proprio a un Gran Premio d’Austria, quello del 2018 La maledizione del tris colpisce anche Max Verstappen . L’olandese si era imposto sia nel 2018 che nel 2019 e aveva quindi la possibilità di diventare il primo pilota a vincere per tre volte di fila. Invece, in questo 2020 è stato costretto al ritiro.

. L’olandese si era imposto sia nel 2018 che nel 2019 e aveva quindi la possibilità di diventare il primo pilota a vincere per tre volte di fila. Invece, in questo 2020 è stato costretto al ritiro. Per la Mercedes è l’affermazione numero 5 nel Gran Premio di Austria. Eguagliata la Ferrari. Solo la McLaren, issatasi a quota 6, resta davanti alla Casa di Stoccarda.

è l’affermazione numero nel Gran Premio di Austria. Eguagliata la Ferrari. Solo la McLaren, issatasi a quota 6, resta davanti alla Casa di Stoccarda. Pole position numero 12 per Valtteri Bottas, la terza in Austria dopo quelle del 2017 e 2019. Il finnico è diventato il pilota con più partenze al palo in questo Gran Premio, eguagliando Niki Lauda (1974, 1975, 1977), René Arnoux (1979, 1980, 1981) e Nelson Piquet (1982, 1984, 1987).

numero per Valtteri Bottas, la terza in Austria dopo quelle del 2017 e 2019. Il finnico è diventato il pilota con più partenze al palo in questo Gran Premio, eguagliando Niki (1974, 1975, 1977), René (1979, 1980, 1981) e Nelson (1982, 1984, 1987). Primo giro veloce della carriera per Lando Norris, che diventa il 133° pilota nella storia della Formula 1 a firmare un GPV.

giro veloce della carriera per Lando Norris, che diventa il 133° pilota nella storia della Formula 1 a firmare un GPV. Lando Norris sale sul podio a 20 anni, 7 mesi e 22 giorni. Nella storia della Formula 1, solo Max Verstappen e Lance Stroll sono stati più precoci nel salire sul podio

sale sul podio a 20 anni, 7 mesi e 22 giorni. Nella storia della Formula 1, solo Max Verstappen e Lance Stroll sono stati più precoci nel salire sul podio La McLaren non realizzava il giro più veloce in gara dal Gran Premio d’Ungheria 2017 (Fernando Alonso).

non realizzava il giro più veloce in gara dal (Fernando Alonso). Le McLaren quest’oggi si sono piazzate al terzo e al quinto Ciò significa che quella odierna è stata la miglior gara del team di Woking dal Gran Premio d’Australia 2014, quando Jenson Button concluse 2° e Kevin Magnussen 3°.

quest’oggi si sono piazzate al e al Ciò significa che quella odierna è stata la miglior gara del team di Woking dal Gran Premio d’Australia 2014, quando Jenson Button concluse 2° e Kevin Magnussen 3°. Charles Leclerc conclude al 2° posto il Gran Premio d’Austria, proprio come nel 2019. Non era mai capitato che un pilota Ferrari arrivasse alla piazza d’onore per due anni consecutivi .

conclude al 2° posto il Gran Premio d’Austria, proprio come nel 2019. Non era che un pilota Ferrari arrivasse alla piazza d’onore per . Nessun punto per la Red Bull , non capitava dal Gran Premio di Azerbaijan del 2018 , quando Max Verstappen e Daniel Ricciardo si eliminarono a vicenda.

, non capitava dal Gran Premio di , quando Max Verstappen e Daniel Ricciardo si eliminarono a vicenda. Esteban Ocon torna in zona punti per la prima volta dal Gran Premio del Giappone 2018, dopo un digiuno di 637 giorni.

Foto: La Presse