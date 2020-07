F1, Lewis Hamilton: “Basta illazioni! Non ho chiesto 40 milioni alla Mercedes per il rinnovo”

Lewis Hamilton avrebbe chiesto alla Mercedes ben 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) per prolungare il suo contratto oltre il 2020. Questa è la grande illazione pubblicata dal quotidiano britannico Daily Mail, il sei volte Campione del Mondo avrebbe chiesto un salario davvero spropositato alla scuderia anglo-tedesca per proseguire il loro rapporto in F1 ma il 35enne ha prontamente smentito la notizia attraverso i suoi profili social.

Lewis Hamilton ha pubblicato una storia su Instagram in cui è stato molto chiaro. “Buongiorno. Vedo che i media continuano a parlare del mio futuro contratto e di quelle che sarebbero le mie richieste. Non ne ho ancora parlato con Toto. Nessuna richiesta da parte mia, la trattativa non è nemmeno ancora iniziata. Perciò, per favore, basta illazioni”. Il britannico deve dunque ancora iniziare a parlare con Toto Wolff e i vertici aziendali per decidere cosa fare a partire dal 2021, intanto il suo obiettivo è quello di vincere il settimo Mondiale ed eguagliare lo storico record di Michael Schumacher. Nel weekend si disputa il GP d’Austria e l’alfiere della Mercedes è indubbiamente il grande favorito.

Foto: Lapresse