F1, orario e programma qualifiche (4 luglio): tv, streaming, guida Sky e TV8

Mentre si sta concludendo in quel di Spielberg la prima sessione di prove libere, manca poco più di un giorno alla prima qualifica della stagione. Il Mondiale di F1 si prepara dall’Austria per la prima sfida alla pole-position dell’anno.

Lo spettacolo sarà garantito al Red Bull Ring, un tracciato che all’apparenza può sembrare molto semplice, ma che in realtà nasconde difficoltà e punti critici. L’impianto, situato in Stiria, presenta tre settori unici. Il primo è composto da due importanti rettilinei ed una severa staccata: quella di curva 3. La discesa successiva porta i protagonisti ad affrontare curva 4, una nuova frenata che, a differenza della precedente, è in discesa. Le due svolte successive, a sinistra, sono determinanti nel secondo settore per un buon giro che si conclude nel terzo ed ultimo tratto con due pieghe a destra. La prima, più rapida, è un ‘antipasto’ per la seconda, più lenta ed essenziale per concludere al meglio i 4 chilometri e 318 metri di Zeltweg. Tra le varie asperità del tracciato non abbiamo citato la curva 1, apparentemente semplice, ma oltremodo fondamentale per il lungo rettilineo successivo.

Alle 15,00 di domani sono previste le prime qualifiche della stagione. La sessione, suddivisa in tre turni ad eliminazione, sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207 di Sky). TV8 (canale 8 del digitale terrestre o il 121 di Sky) trasmetterà la differita della qualifica a partire dalle 18.00. Tutti coloro che vorranno seguire in streaming l’evento potranno assistere tramite SkyGo o con NowTv

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO 4 LUGLIO A SPIELBERG

Ore 15.00 – Qualifiche

DIRETTA TV

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita SU TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

