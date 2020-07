F1, GP Austria 2020: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche

Oggi sabato 4 luglio si disputano le qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Al Red Bull Ring si entra nel vivo del primo weekend della stagione, ci aspetta una rovente lotta per la pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in questo pomeriggio, che dovrebbe essere caratterizzato da bel tempo e da temperature relativamente elevate. All’ora di pranzo spazio alle prove libere 3 (un’ora di tempo a disposizione dei piloti per l’ultima rifinitura), poi alle ore 15.00 il via alle prime qualifiche di questa tormentata annata agonistica.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia, Lewis Hamilton punta all’ennesima partenza al palo e vuole dare subito una dimostrazione di forza ma il britannico dovrà stare molto attento al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Max Verstappen, pronto a una stoccata al volante della Red Bull. E la Ferrari? Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno cercare di difendersi sul giro secco, la Rossa sembra pagare dazio nei confronti dei diretti avversari ma può sempre succedere di tutto. Attenzione alle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, possono essere la mina vagante di questo fine settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su TV8 delle qualifiche a partire dalle ore 18.00.

QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 4 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

PROVE LIBERE 3:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.00, 20.30, 00.00 e nel rullo notturno.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 01.00 di domenica 5 luglio e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse