F1, Sebastian Vettel: “Per me è l’occasione di fare meglio rispetto a domenica scorsa”

Dopo la cocente eliminazione in Q2 nelle qualifiche ed il decimo posto finale in gara nel GP d’Austria di F1, Sebastian Vettel si appresta ad affrontare nel prossimo fine settimana il GP di Stiria sul medesimo circuito. La Ferrari ha riportato in un comunicato ufficiale le dichiarazioni del tedesco.

Così Sebastian Vettel: “In questa stagione così particolare, iniziata nel cuore dell’estate, ci troviamo di fronte a un’altra anomalia, il fatto di disputare due gare sulla stessa pista, nell’ambito della medesima stagione e ad appena una settimana di distanza. Per me è l’occasione di fare meglio rispetto a domenica scorsa“.

Prosegue il tedesco: “Avremo molti più dati relativi alla vettura sui quali lavorare e credo che l’esperienza della prima corsa potrà tornarci utile. Come ho sempre detto, questa è una pista che mi piace molto perché, pur essendo molto breve, è ricca di belle curve e sorge in una cornice splendida come quella delle montagne austriache“.

Foto: LaPresse