Franz Tost, GP Austria F1: “All’inizio di marzo la situazione è stata davvero complessa”

Franz Tost, il Team Principal di AlphaTauri, è intervenuto nella conferenza stampa di questa sera. L’austriaco, da anni al vertice dell’équipe satellite della Red Bull, ha toccato vari punti durante l’incontro con i media, dai nuovi regolamenti sui carburanti, all’approccio alla stagione dell’AlphaTauri.

Franz ha dichiarato: “Sono abbastanza convinto che la Formula 1, ancora una volta, possa dimostrare alle persone che la ricerca e lo sviluppo svolgono un ruolo importante e che possono trovare una soluzione tecnica adeguata. Penso che questa sarebbe una buona soluzione contro le auto elettriche e che la Formula 1 farà questo importante passo e rimarrà, dal punto di vista dell’innovazione, al culmine degli sport motoristici”

Alla domanda relativa alla preparazione della stagione, viste le problematiche relative alla pandemia, Franz ha risposto: “All’inizio di marzo la situazione è stata davvero complessa. Nei primi mesi eravamo esenti dalle limitazioni, ma successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha bloccato l’intero Stato”.

Il boss della squadra che ha sede a Faenza ha proseguito il suo intervento spiegando le modalità di lavoro durante l’emergenza sanitaria. Tost ha dichiarato alla stampa : “Abbiamo utilizzato i dispositivi tecnologici per lavorare. Le video conferenze hanno lasciato spazio al lavoro in presenza quando siamo potuti tornare in fabbrica. Nonostante la chiusura della galleria del vento, abbiamo sviluppato la vettura. Siamo in ritardo sul progetto, una situazione normale viste le difficoltà avute da marzo ad oggi. Ora non vediamo l’ora di affrontare un’intensa seconda parte di anno”.

Foto: La Presse