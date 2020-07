Sebastian Vettel, GP Austria 2020 F1: “Avevo troppo sovrasterzo, domani la gara sarà lunga…”

Sebastian Vettel conclude le sue qualifiche del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno con il morale sotto i tacchi. Dopo lo status di “separato in casa” nel team di Maranello ormai acclarato, il quattro volte campione del mondo non è stato in grado nemmeno di raggiungere la Q3 al Red Bull Ring, in un sabato davvero negativo per la scuderia con il Cavallino Rampante.

Le sue parole al termine della sua prova, non lasciano trasparire nient’altro che frustrazione per l’ex Red Bull: “Sicuramente sono sorpreso di questo undicesimo posto – ammette sconsolato ai microfoni di Sky Sport – Evidentemente gli avversari sono stati più conservativi di noi nel corso delle prove libere e in qualifica hanno dato il massimo cambiando il passo”.

La sua monoposto, la SF1000, continua proprio a non andare a genio al pilota tedesco e, anzi, sembra avere mosso un passo indietro rispetto al resto del fine settimana: “Non sono affatto contento della mia vettura. Rispetto alla giornata di ieri avevo maggiore sovrasterzo in ingresso di curva e, sostanzialmente, non rispondeva come avrei voluto”.

A questo punto per il nativo di Heppenheim tutta l’attenzione sarà concentrata sulla gara di domani nella quale dovrà piazzare una rimonta importante, nonostante tutto: “Il Gran Premio sarà tutta un’altra cosa. Ci saranno diverse condizioni a livello di pista e meteo e sarà una corsa davvero lunghissima con mille incognite. Anche il nostro pacchetto dovrebbe migliorare in condizioni da gara per cui saremo li per cercare di fare il nostro massimo”.

Foto: Lapresse