Zak Brown, GP Austria 2020 F1: “Accordo tra Ferrari e Fia sul motore? Sarebbe positivo capire esattamente la situazione…”

Prima giornata ufficiale in pista per i dieci team iscritti al Mondiale di Formula 1 2020, impegnati quest’oggi nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria. Sul tracciato di Zeltweg, la McLaren si è ben comportata inserendosi in sesta posizione con Lando Norris ed in decima con Carlos Sainz nella simulazione di qualifica effettuata nelle FP2 pomeridiane. Buoni segnali anche sul passo per il team di Woking, che proverà a confermarsi la quarta forza del campionato nonostante il clamoroso miglioramento della Racing Point dal 2019 all’avvio di questa stagione..

Nella conferenza stampa odierna riservata ad alcuni team principal, Zak Brown ha alzato nuovamente la voce a proposito dell‘accordo invernale tra Fia e Ferrari per quanto riguarda la regolarità della power-unit italiana nel 2019: “Sarebbe positivo capire esattamente cosa sia successo e qual è la soluzione che hanno trovato – ha dichiarato il team principal della McLaren – Speriamo di non rivedere nel 2020 quello che è successo l’anno scorso, ma possiamo chiudere questo discorso solamente quando verrà chiarita la situazione. A quanto pare però non sembra esserci la possibilità che questo accada presto”.

Foto: Lapresse