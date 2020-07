F1, GP Austria 2020: previsioni meteo. Avvio di weekend piovoso, ma qualifiche e gara dovrebbero essere asciutte

Si preannuncia un fine settimana dalle grandi emozioni quello che ci apprestiamo a seguire in quel di Spielberg, sede della prima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il Gran Premio d’Austria sarà chiamato ad aprire una stagione ridotta e concentrata nella seconda parte di un 2020 segnato inevitabilmente dalla pandemia di Coronavirus. L’appuntamento stiriano, che arriva dopo quattro mesi di pausa in seguito ai test invernali di Barcellona, sarà di per sé molto insidioso specialmente per i piloti a causa del lungo periodo di inattività, inoltre il meteo potrebbe complicare ulteriormente i piani dei team.

Le previsioni aggiornate non sembrano infatti lasciare scampo almeno per la giornata di venerdì, in cui la possibilità di precipitazioni è molto alta fin dalle prime ore del mattino. Le prime due sessioni di prove libere potrebbero dunque essere bagnate, precludendo ai piloti l’occasione di prendere confidenza al volante delle rispettive macchine in vista delle due giornate più importanti del weekend. Sabato 4 e domenica 5 luglio si profilano parzialmente soleggiati e comunque non piovosi, regalando dunque agli appassionati qualifiche e gara sull’asciutto ma con temperature notevolmente inferiori rispetto alle aspettative per questo periodo dell’anno. Le massime non dovrebbero superare i 23°C per tutto il weekend al Red Bull Ring, consentendo alle squadre di gestire meglio l’usura delle gomme sulla lunga distanza.

