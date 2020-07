Max Verstappen, GP Austria 2020 F1: “La giornata è andata bene, i tempi sono bugiardi: ho rotto l’ala anteriore”

Max Verstappen è accreditato come uno dei grandi favoriti per la vittoria del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Si è tornati in pista dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia e la Red Bull è parsa un po’ sottotono durante le prove libere, l’olandese ha chiuso distante dalla vetta in entrambe le sessioni: impressiona in particolar modo l’ottavo tempo nella FP2, a nove decimi abbondanti da Lewis Hamilton.

Il 22enne, capace di vincere gli ultimi due Gran Premi disputati al Red Bull Ring, non appare preoccupato nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sports UK: “Penso che sia andata bene come giornata, i tempi non dicono realmente nulla perché nel mio giro veloce ho rotto l’ala anteriore. Detto ciò, penso che ci possa essere fiducia nel prosieguo del weekend. Ovviamente sappiamo tutti che le cose possono sempre migliorare, però in generale sono contento e non vedo l’ora sia sabato“.

Foto: Lapresse