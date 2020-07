F1, Red Bull presenta reclamo contro il DAS della Mercedes: “Viola due articoli del regolamento”

La Red Bull è passata dalle parole ai fatti e ha ufficialmente presentato un reclamo contro il DAS della Mercedes. Il team principal Chris Horner ne aveva parlato durante la conferenza stampa, manifestando dubbi sulla legalità del sistema adottato dalle Frecce d’Argento. Poco dopo la scuderia austriaca è passata all’azione e ha presentato un reclamo contro le monoposto guidate da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, subito dopo la conclusione delle prove libere del GP d’Austria 2020, evento d’apertura del Mondiale F1.

La Red Bull ha contestato la violazione degli articoli 3.8 e 10.2.2 del regolamento tecnico. Le Lattine sostengono che la possibilità di variare la convergenza in marcia comporti la variazione di alcune parti aerodinamiche in movimento (alterazione vietata dal già citato articolo 3.8) e che le ruote sono parte del sistema di sospensioni “non regolabile mentre l’auto è in movimento” (articolo 10.2.3). La FIA aveva dato l’ok alla Mercedes per l’utilizzo del DAS, vedremo ora come si evolverà la situazione: il primo weekend di questa tormentata stagione è incominciato in maniera rovente.

Foto: Lapresse