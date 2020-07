F1, Lewis Hamilton sotto investigazione! Rischia una penalità di 3 posizioni!

Colpo di scena a Zeltweg dove è in corso il GP d’Austria di F1 2020. La FIA ha annunciato che Lewis Hamilton è sotto investigazione per aver violato il regolamento nel corso delle qualifiche. In particolare il britannico non ha rallentato in regime di bandiere gialle esposte dopo l’escursione nella ghiaia del compagno di squadra Valtteri Bottas, autore della pole-position. Il campione del mondo in carica rischia a questo punto 3 posizioni di penalità.

Bottas, ad un minuto dal termine della Q3, si trovava al comando con il nuovo record della pista di 1’02″939. Il finlandese si era lanciato prima del teammate, provando a migliorarsi ulteriormente, ma finendo fuori pista. Hamilton tuttavia non rallentava, perché proprio nell’ultimo tentativo utile a disposizione si migliorava, chiudendo in seconda posizione per l’inezia di 12 millesimi.

Hamilton sostiene di non aver visto le bandiere gialle, al contrario dell’australiano Daniel Ricciardo (Renault) che ha rallentato e si trovava alle spalle del nativo di Stevenage. “Sono arrivato alla curva, poi ho ripreso ad accelerare e ho pensato semplicemente che Bottas fosse andato largo. Stavo guardando alla ghiaia e alla macchina in pista, non ho notato nulla e così sono andato avanti”, le parole del sei volte iridato.

Una eventuale penalizzazione di Hamilton rimescolerebbe completamente le carte in vista della gara di domani, mettendo in dubbio il dominio della Mercedes che sino ad ora si è palesato senza discussioni. Max Verstappen (Red Bull) non solo avanzerebbe in prima fila, ma potrebbe beneficiare anche di una strategia differente con le gomme medie che monterà in partenza.

AGGIORNAMENTO

Lewis Hamilton è sotto investigazione anche per aver oltrepassato il track limit nel corso del primo tentativo della Q3! Qualora quel tempo gli venisse cancellato, il campione del mondo rischia di scattare dalla decima posizione.

Foto: Lapresse