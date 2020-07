Christian Horner, GP Austria 2020 F1: “Vogliamo chiarezza sul DAS, la Ferrari sarà da valutare dopo 3-4 gare”

Christian Horner e la Red Bull confidavano di essere protagonisti per quanto visto in pista piuttosto che sulle polemiche sulla questione DAS, dopo la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno. Le due vetture affidate a Max Verstappen e Alexander Albon non si sono dimostrate eccellenti come nel corso dei test pre-stagionali, ma la consapevolezza che la RB16 sia una monoposto di primo livello dà grande serenità al team di Milton Keynes. “Da quando è stato introdotto il motore ibrido posso dire che abbiamo vissuto la nostra migliore off-season – spiega Horner nel corso della conferenza stampa post-prove libere – Entriamo nel secondo anno con Honda come motorista con il quale abbiamo conquistato tre vittorie nella scorsa annata e vogliamo ripartire proprio da quello slancio. Tutto questo ci porta a pensare che ci siamo preparati nel migliore dei modi e ci fa tornare alla mente il 2013. Da allora non arrivavamo in una condizione simile per cui siamo fiduciosi e carichi, nonostante le numerose incognite di questa annata”.

La grande questione emersa nella giornata odierna è la richiesta di chiarimenti alla FIA della Red Bull sulla questione del DAS della Mercedes. “In primo luogo bisogna fare i complimenti e dare ogni merito agli ingegneri che hanno pensato questo sistema. Vogliamo però chiarezza, dato che va ad inserirsi in una area grigia del regolamento. Vogliamo sapere se è lecito e come andrà ad influenzare il prosieguo del campionato. Dopotutto è già stato dichiarato fuori legge per quanto riguarda il 2021, quindi perchè dovrebbe andare bene quest’anno”?

La Red Bull sembra pronta a studiare a sua volta la fattibilità del DAS sulle sue monoposto? “Si tratta di un sistema molto complicato, che richiede molto lavoro. Noi lo abbiamo esaminato ma, come ogni componente, deve guadagnarsi il suo posto nella macchina. Inserendolo dovremmo rivedere tutto il pacchetto. Valuteremo se utilizzarlo o meno, poi decideremo”.

L’inizio di questo weekend non è stato dei migliori, lo stesso si può dire della Ferrari. La scuderia di Maranello sembra in difficoltà? “Credo che dopo due sessioni non si possa dire molto sulla Rossa. C’è un aspetto che si è verificato con continuità nel corso delle prime due sessioni, ovvero si è notata una loro velocità bassissima sui rettilinei. Forse dovremo aspettare 3-4 gare per capire meglio come sarà il livello della SF1000″.

Foto: Chris Horner Mikhail Kolesnikov / Shutterstock.com