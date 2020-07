F1, Carlos Sainz guarda positivo al futuro: “Siamo veloci e pronti ad approfittare di ogni occasione per il podio”

Il Mondiale 2020 di F1 è finalmente iniziato domenica con il primo dei due Gran Premi al Red Bull Ring. Le sorprese non sono mancate, una corsa caotica e ricca di problemi tecnici ha condizionato pesantemente i valori in campo, permettendo ai due giovani piloti di Ferrari e McLaren Charles Leclerc e Lando Norris di massimizzare il risultato, raggiungendo un podio altrimenti difficile per loro.

Chi ha dovuto guardare il successo dall’esterno, con un sorriso dolce-amaro stampato in volto, è certamente Carlos Sainz, pilota di riferimento della scuderia di Woking, promesso sposo proprio con la Rossa dall’anno venturo ma battuto dal compagno britannico sia al sabato che alla domenica in Austria. Nonostante questo il madrileno prova a vedere le cose in maniera positiva, consapevole che la McLaren vista domenica è una vettura veloce e affidabile, con la quale tutto il team potrà togliersi parecchie soddisfazioni e tornare anche sul podio durante la stagione.

Loading...

Loading...

Carlos Sainz ha dichiarato a Marca: “Sono molto contento per la squadra e per Lando. Merita questo buon risultato dopo un fine settimana in cui è stato davvero forte. Anche per me è andata bene, sono stato in grado di combatterlo fino agli ultimi giri e ciò significa che stiamo avendo ottime risposte soprattutto dalla domenica. Se le gare continueranno ad essere così, questa non sarà stata l’unica opportunità per McLaren di andare a podio quest’anno, dovremo approfittare ogni opportunità. Quando gli altri commettono errori, ad oggi siamo più vicini al podio e quindi potremo approfittarne”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA 1



michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse