Antonio Giovinazzi, GP Austria 2020 F1: “Dovevo fare il giro perfetto per andare in Q2. Dobbiamo partire bene”

Antonio Giovinazzi scatterà in diciottesima posizione nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. L’alfiere dell’Alfa Romeo ha provato a difendersi ma non è riuscito a strabiliare sul circuito di Zeltweg, dovendo fare i conti con una monoposto tutt’altro che performante. Il pugliese è riuscito quantomeno a battere il compagno di squadra Kimi Raikkonen e domani partirà dalla penultima fila con l’obiettivo di risalire la china.

Il pilota ha commentato le sue qualifiche ai microfoni di Sky: “Sapevamo che per andare in Q2 dovevamo fare il giro perfetto, eravamo un po’ al limite e ho sbagliato in curva 4. Dobbiamo capire cosa ci manca rispetto agli altri, penso che il passo gara sia meglio: dobbiamo fare una buona partenza e restare fuori dai casini”.

