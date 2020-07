F1, la Ferrari ha limitato i danni! Charles Leclerc secondo nel Mondiale. E se gli aggiornamenti funzionassero…

Charles Leclerc secondo, Sebastian Vettel decimo. Questi sono i piazzamenti della Ferrari nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Zeltweg. In poche parole: un risultato di lusso considerando le premesse nefaste della vigilia. La Rossa si è presentata in Stiria con un mezzo deficitario, lacunoso in diversi aspetti tecnici, poco efficiente in termini di power unit, poco performante a livello aerodinamico, poco veloce e scattante. Le prove libere e le qualifiche avevano lasciato presagire il peggio, il Cavallino Rampante sulla carta avrebbe dovuto lottare per il quinto-settimo posto e quello è oggettivamente il valore attuale delle monoposto ma i tanti episodi favorevoli della gara hanno regalato un sorriso enorme a Maranello.

Leclerc secondo, a 2.7 secondi da Valtteri Bottas: impensabile 24 ore fa. I ritiri delle due Red Bull e di Lance Stroll, la penalizzazione inflitta a Lewis Hamilton, due bei sorpassi su Sergio Perez e Lando Norris: il gioco è fatto. Il 22enne ha fatto sognare il popolo rosso in una situazione sportivamente critica e ha risollevato il morale, la Ferrari ha limitato i danni ma bisogna essere ben consapevoli che questo risultato non rispecchia il reale valore della vettura. Il team principal Mattia Binotto ha già affermato più volte che il progetto pensato in inverno è stato sbagliato e che si è arrivati in Austria con una SF1000 poco competitiva. Tutto è da rifare e la nuova Ferrari, quella sulla carta più performante e competitiva, arriverà in occasione del GP d’Ungheria a fine giugno anche se alcuni pacchetti evolutivi potrebbero essere già messi in pista settimana prossima sempre al Red Bull Ring (GP della Stiria).

Ora Charles Leclerc è secondo in classifica generale, a sette punti di distacco da Valtteri Bottas, con sei lunghezze di margine su Lewis Hamilton (oggi quarto) e addirittura 18 nei confronti di Max Verstappen (ritirato). Sognare qualcosa di importante non è impossibile, a patto che gli aggiornamenti funzionino e che la Ferrari sia seriamente competitiva in qualsiasi condizione, senza dover sperare in strane situazioni e in episodi di gara favorevoli. Questo per quanto riguarda il fuoriclasse 22enne perché la gara di Sebastian Vettel è stata incolore, condita da un contatto con Carlos Sainz e dal seguente testacoda, oltre che da tante difficoltà di guida non implicabili esclusivamente allo scarso valore del mezzo: la stagione del separato in casa si preannuncia estremamente complicata.

Foto: Lapresse