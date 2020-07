F1, GP Austria 2020: Sebastian Vettel eliminato nella Q2! Umiliazione per la Ferrari

Sebastian Vettel è stato clamorosamente eliminato nel Q2 del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco non è riuscito ad accedere al turno decisivo delle qualifiche, rimanendo fuori dai migliori dieci: il quattro volte Campione del Mondo ha faticato terribilmente al volante della sua Ferrari, ha provato in tutti i modi a piazzare una zampata nel pomeriggio del Red Bull Ring ma purtroppo non è riuscito a raggiungere l’obiettivo minimo del Cavallino Rampante. Il 33enne, alla sua ultima stagione con la Scuderia di Maranello, scatterà in undicesima posizione nella gara di domani e dovrà cercare una rimonta incredibile per dare un senso al weekend d’apertura di questa tormentata stagione.

Sebastian Vettel ha deluso dopo le polemiche degli ultimi giorni, aveva dichiarato di essere rimasto sorpreso per non avere ricevuto offerte di rinnovo da parte della Ferrari dopo che il team principal Mattia Binotto aveva affermato che il tedesco era la prima scelta per il team. Si tratta della sua prima eliminazione in Q2 negli ultimi sei anni, era dal GP di Russia 2014 che riusciva a entrare nel turno decisivo delle qualifiche. Umiliazione importante per la Ferrari che ha incominciato malissimo il campionato

Queste le dichiarazioni rilasciate da Sebastian Vettel a Sky: “Ovviamente è una sorpresa, pensavamo di avere qualcosa in più in tasca ma probabilmente gli altri sono stati più conservativi durante le prove rispetto a noi. Non sono contento della macchina, avevamo più sovrasterzo in ingresso di curva rispetto a quello che piace a me. Domani sarà una partita diversa, magari avremo anche condizioni di pista diversa e sarà una gara lunga. Credo che in configurazione di gara la macchina è meglio, saremo lì e ci giocheremo le nostre carte“.

Foto: Lapresse