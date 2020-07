F1, GP Austria 2020: Ferrari e Red Bull richiamate dalla FIA per il mancato rispetto delle norme anti-contagio

Un fine settimana dai contorni sempre negativi per la Ferrari in Austria, sede del primo round del Mondiale 2020 di F1. Al di là delle scarse prestazioni in pista nel corso delle qualifiche, in attesa della gara di oggi che scatterà alle ore 15.10, la Rossa è finita al centro dell’attenzione della FIA relativamente al mancato rispetto delle norme anti-contagio.

Nella mattinata di ieri, infatti, i vertici della Red Bull e il tedesco Sebastian Vettel sono stati immortalati in alcune fotografie e in questo caso non vi era la distanza di sicurezza necessaria e neanche le mascherine. Una violazione al codice di condotta, istituito per prevenire qualunque problema legato al Covid-19, che ha fatto scattare immediatamente il richiamo ai Team Principal della scuderia di Milton Keynes e a quella di Maranello. Non vi saranno conseguenze, giova precisarlo, ma è stato specificato che chiunque non sarà estremamente rigoroso da questo punto di vista non verrà ammesso al GP. In sostanza, “cartellino arancione” per il Cavallino Rampante e la squadra anglo-austriaca.

Foto: LaPresse