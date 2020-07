F1, Sebastian Vettel sul suo futuro: “Devo trovare qualcosa che mi renda felice. Il motorsport è la mia vita”

Quale sarà il futuro di Sebastian Vettel? Il tedesco lascerà la Ferrari al termine di questa stagione e non si sa ancora cosa farà nel 2021. Il quattro volte Campione del Mondo F1 è reduce dal difficile GP d’Austria, concluso al decimo posto con tanto di testacoda ed eliminazione nel Q2 delle qualifiche (non succedeva da sei anni). Il teutonico non ha molte carte a sua disposizione: Mercedes e McLaren hanno confermato i propri piloti, Red Bull punterà tutto su Max Verstappen e non sembra volere un ritorno di Vettel, Renault è ormai prossima all’accordo con Fernando Alonso e ha già blindato Esteban Ocon. L’unica valida opzione sembra quella della Aston Martin (subentrerà alla Racing Point) se si dovesse liberare un sedile, altrimenti il 33enne potrebbe anche ritirarsi.

Sebastian Vettel ne ha parlato a ServusTV, dove erano presenti anche Chris Horner e Max Verstappen: “Tratto personalmente i miei contratti. Conosci le persone dopo essere stato in questo ambiente per tanto tempo, quindi per me non ha senso dire ad un altro di chiamare, per esempio, Christian Horner. Ora sono in una situazione nuova, credo che l’importante sia trovare qualcosa che mi renda felice, indipendentemente dal lato economico. Sono una persona competitiva, il motorsport è la mia vita. Con il giusto ruolo, la giusta posizione, mi sentirei ancora a casa dentro una monoposto. Le prossime settimane mi faranno capire cosa è possibile fare e cosa farò. Non ho ancora preso una decisione, non so nemmeno io cosa succederà. È importante trovare un ambiente che faccia al caso mio. Per molti aspetti mi sono divertito in questi cinque anni alla Ferrari, ma ho di fatto speso molte energie”.

Sebastian Vettel ha poi anche fornito la sua versione riguardo ad anno sabbatico e ritiro: “Se decidi di chiudere la porta non devi farlo con la speranza di riaprirla, a meno che non sia chiaro sin dall’inizio. Credo che si debba essere convinti di volerla tenere chiusa e di non rimpiangere la decisione. Ho comprato una capanna in montagna. Ci vado una volta all’anno. Magari le cose cambieranno e ci andrò più spesso in futuro perché avrò più tempo libero”.

