Ordine d’arrivo F1, GP Austria 2020: risultati e classifica. Bottas vince, Leclerc incredibile 2°! Vettel 10°

Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Il finlandese è scattato dalla pole position al Red Bull Ring e si è imposto al volante della Mercedes al termine di una gara incredibile, tiratissima, spettacolare, ricchissima di colpi di scena, caratterizzata dall’ingresso di tre safety car. Charles Leclerc ha conquistato un incredibile secondo posto, partendo dalla settima piazzola: l’alfiere della Rossa ha compiuto una vera e propria impresa guidando un mezzo decisamente deficitario.

Il monegasco, al volante di una Ferrari lacunosa, ha approfittato dei ritiri di Max Verstappen e Lance Stroll, del contatto tra Alexander Albon e Lewis Hamilton (penalizzato di cinque secondi) e ha così chiuso in piazza d’onore davanti all’incredibile Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quarto posto. Sebastian Vettel è andato in testacoda a metà gara dopo un contatto lievissio con Carlos Sainz e ha concluso in decima posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Austria 2020 e il risultato della prima gara del Mondiale F1 2020.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA F1 2020: RISULTATO GARA

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren) giro veloce

4. Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 secondi

5. Carlos Sainz (McLaren)

6. Sergio Perez (Racing Point) penalizzato di 5 secondi

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

8. Esteban Ocon (Renault)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10. Sebastian Vettel (Ferrari)

11. Nicholas Latifi (Williams)

Rit. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

Rit. Alexander Albon (Red Bull)

Rit. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Rit. George Russell (Williams)

Rit. Romain Grosjean (Haas)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Lance Stroll (Racing Point)

Rit. Daniel Ricciardo (Renault)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Foto: Lapresse