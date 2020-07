F1, GP Austria 2020: Lewis Hamilton anche con il casco nero per simboleggiare la lotta contro il razzismo

Altra novità in casa Mercedes in questo primo round del Mondiale 2020 di F1 in Austria sarà anche il nuovo casco che userà Lewis Hamilton. Il sei volte iridato continua, infatti, con la propria linea nella lotta contro il razzismo e ha deciso di cambiare la colorazione del suo Bell, optando per un modello black con alcuni inserti viola, che vanno ben a sposarsi con la sua monoposto e gli aspetti cromatici della propria tuta.

Ricordiamo, infatti, che le due W11 di Lewis e del finlandese Valtteri Bottas avranno un colore nero, associandosi alle iniziative del campione del mondo. Sul casco non poteva mancare la frase ‘Black Lives Matter‘ col simbolo del pugno, ma anche un’immagine significativa del Cristo con la scritta: ‘Still We Rise‘, a rappresentare la voglia di unirsi nella battaglia per i diritti civili.

“La ragione per cui ho cambiato la colorazione del casco, della tuta e della macchina è soprattutto per sottolineare l’uguaglianza e consolidare il messaggio. Adesso abbiamo voce in capitolo e la gente comincia a sentirci, per cui dobbiamo urlare sempre di più. I marchi e i team di F1, e tutti quanti debbono sentirsi responsabili ed aprirsi a capire e all’educazione su questo movimento, tutto il mondo deve spingere per l’uguaglianza. Adesso non è ancora abbastanza, anche se qualcosa si sta facendo e te lo dicono; bisogna fare di più, è un problema grosso che il mondo sta combattendo da 60 anni dopo la morte di Martin Luther King. Ecco di cosa si tratta. Ho mantenuto il viola perché è il mio colore preferito e perché avevo già pianificato di averlo quest’anno sul casco, per cui spero si possa distinguere bene in macchina“, le parole di Hamilton, riportate da motorsport.com

Di seguito il video su Instagram di Lewis:

IL VIDEO DI HAMILTON SUL SUO NUOVO CASCO

Foto: LaPresse