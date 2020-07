Alex Zanardi, il pensiero di Lewis Hamilton: “E’ un eroe e continuerà a combattere. Prego per lui”

Sono trascorse ormai due settimane da quel drammatico 19 giugno. Alex Zanardi rimane in coma farmacologico presso l’ospedale “Santa Maria alle Scotte” di Siena: il quadro neurologico resta grave. I medici non hanno preso ancora nessuna decisione riguardo ad una ipotetica data di risveglio. Una delle icone dello sport italiano dovrà dunque vivere ancora lunghi giorni di fatica e sofferenza, provando a vincere l’ennesima battaglia di un destino infido e meschino.

Al campione paralimpico di Londra 2012 e Rio 2016 è pervenuto un messaggio d’affetto da parte del campione del mondo di F1 Lewis Hamilton: “Alex mi ha sempre dato un grande sostegno nel corso della mia carriera. E’ un vero eroe, in questo sport e nel mondo in generale. E’ sempre stato un leader per come ha sempre saputo rialzarsi dopo quello che ha affrontato. Mi ha molto rattristato la notizia dell’incidente. Se conosco un minimo Alex, so che è un combattente nel cuore e continuerà a combattere“.

VIDEO: L’AFFETTUOSO MESSAGGIO DI LEWIS HAMILTON AD ALEX ZANARDI





Foto: Lapresse