VIDEO Mattia Binotto: “Secondo posto una sorpresa, non dimentichiamo i problemi. Vettel poteva fare meglio”

Nessuno si aspettava di festeggiare il secondo posto di Charles Leclerc nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena al Red Bull Ring. La Ferrari si è presentata a Zeltweg con un mezzo decisamente deficitario e lacunoso ma, grazie a degli episodi favorevoli e a un paio di sorpassi di lusso, il monegasco è riuscito a conquistare la piazza d’onore. Giornata estremamente difficile, invece, per Sebastian Vettel che non è riuscito ad andare oltre una deludente decima posizione.

Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni di Sky: “Sapevamo di dover correre in difesa e massimizzare. Il secondo posto è una bellissima sorpresa, non atteso. Leclerc ha fatto dei sorpassi fantastici. Siamo contenti, ma non scordiamoci i problemi di prestazione. C’è molto da fare, vogliamo migliorare già dalla prossima gara. Un peccato per Vettel, abbiamo perso dei punti, la Red Bull non ne ha fatti e potevamo sfruttare meglio la situazione. Ha commesso un errore. Dice che la macchina non era ben bilanciata, non riusciva a guidarla, ma oggi poteva fare meglio“.

Il numero 1 della Ferrari ha poi proseguito: “Abbiamo perso nelle prestazioni del motore. Ieri siamo stati più lenti di un secondo in qualifica rispetto al 2019, 7-8 decimi erano dovuti al motore. Abbiamo un problema aerodinamico che stiamo cercando di correggere e lo faremo. Dobbiamo però ben capire il problema in rettilineo“. E sulla possibilità di disputare una gara al Mugello: “Per il Mugello siamo molto vicini, non abbiamo ancora firmato. Ci teniamo molto, siamo al 98%, incrociamo la dita. Vogliamo festeggiare al Mugello i nostri 1000 GP, sarebbe bello avere anche i tifosi“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Mattia Binotto ai microfoni di Sky.

VIDEO DICHIARAZIONI MATTIA BINOTTO GP AUSTRIA F1 2020:

