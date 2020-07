Alexander Albon, GP Austria 2020 F1: “Feeling buono. Nella FP2 mi sono girato mentre spingevo”

La Red Bull non ha incantanto durante le prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. La scuderia di casa si è nascosta durante le prime tre ore di test, non impressionando nè sul giro secco nè sul passo gara. Ad ogni modo le Lattine sono tra le più accreditate per fare saltare il banco e per puntare alla vittoria, al momento sembrano essere le avversarie più concrete della lanciatissima Mercedes.

All’interno del team sembra esserci ottimismo, Max Verstappen è soddisfatto e anche il compagno di squadra Alexander Albon è sulla stessa lunghezza d’onda come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Sky Sports UK: “Il feeling è buono, la pista è semplice e penso che se avessimo iniziato l’anno in Ungheria probabilmente avremmo sofferto di più. Mi pare che tutti siano riusciti ad essere veloci in fretta, alla fine siamo vicini anche se è solo il primo giorno“.

Il thailandese ha proseguito: “Nelle FP2 mi sono girato mentre stavo spingendo forte e la macchina in configurazione gara è naturalmente più pesante, ho esagerato e sono finito in sovrasterzo. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, ci sono diverse aree come i long run e i giri secchi che vanno sistemati, ma è anche vero che oggi ognuno stava facendo il suo lavoro, differente dagli altri, per cui sono fiducioso per domani“.

Foto: Lapresse