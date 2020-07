Classifica piloti, Mondiale F1 2020: Bottas in testa dopo il GP d’Austria, Leclerc surreale 2°

Valtteri Bottas si è portato in testa alla classifica del Mondiale F1 2020, prima tappa di questo tormentato campionato il cui inizio è stato rinviato a causa della pandemia. Il finlandese è scattato dalla pole position nel GP d’Austria e si è imposto al termine di una gara incredibile, tiratissima, spettacolare, ricchissima di colpi di scena, caratterizzata dall’ingresso di tre safety car. Charles Leclerc ha conquistato un incredibile secondo posto al volante di una Ferrari deficitaria e tallona il nordico in graduatoria.

Terzo posto in classifica per un incredibile Lando Norris (McLaren), autore anche del giro veloce. Quarto posto per Lewis Hamilton, il Campione del Mondo incomincia da lontano la rincorsa verso il settimo titolo iridato. Max Verstappen si è ritirato nella battute iniziali, soltanto un punto per Sebastian Vettel dopo un testacoda a metà gara. Di seguito la classifica del Mondiale piloti F1 2020 dopo il GP d’Austria 2020, prima gara del campionato.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2020:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 25

2. Charles Leclerc (Ferrari) 18

3. Lando Norris (McLaren) 16

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 12

5. Carlos Sainz (McLaren) 10

6. Sergio Perez (Racing Point) 8

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

8. Esteban Ocon (Renault) 4

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

10. Sebastian Vettel (Ferrari) 1

