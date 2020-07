F1, GP Austria 2020: orario d’inizio e come vedere in tv la gara

Oggi domenica 5 luglio si disputa il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Alle ore 15.10 scatterà la prima gara della stagione, la Mercedes è la grande favorita della vigilia: Valtteri Bottas partirà dalla pole position e cercherà di contrastare il compagno di squadra Lewis Hamilton, Campione del Mondo in carica e desideroso di incominciare col piede giusto la rincorsa al settimo titolo iridato della carriera. Le due Frecce d’Argento sembrano essere inarrivabili ma in una gara può succedere di tutto e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP D’AUSTRIA 2020 DI F1 DALLE 15.10 (DOMENICA 5 LUGLIO)

Loading...

Loading...

Max Verstappen potrebbe provare a contrastare i rivali, l’olandese partirà dalla terza piazzola con le gomme medie e proverà a spingere al massimo la sua Red Bull per dare la caccia alla terza vittoria consecutiva su questo tracciato. Le Ferrari dovranno inventarsi una clamorosa rimonta, le Rosse sono in grandissima difficoltà sul circuito di Zeltweg e ci sarà bisogno di una vera e propria magia: Charles Leclerc partirà in settima posizione, Sebastian Vettel è addirittura undicesimo. Il Cavallino Rampante dovrà limitare i danni, sarà lotta aperta con l’altra Red Bull di Alexander Albon, con le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez, con le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz, con la Renault di Daniel Ricciardo. Si correrà sulla distanza dei 71 giri (306,5 km).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8 a partire dalle ore 18.00.

GP AUSTRIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 5 LUGLIO:

15.10 Gara (sulla distanza di 71 giri, 306.5 km)

GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING? PALINSESTO, PROGRAMMA, ORARI

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.00, 20.00, 22.30, 01.00 e nel rullo notturno.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 03.00 di lunedì 6 luglio.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse