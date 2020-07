F1, Red Bull presenta reclamo contro il DAS della Mercedes: una decisione prima della FP3 del GP d’Austria

La Red Bull ha ufficialmente presentato reclamo contro il DAS della Mercedes, il particolare dispositivo ideato dalle Frecce d’Argento e utilizzato oggi durante le prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1. Secondo la scuderia austriaca verrebbero violati ben due articoli del regolamento tecnico della Formula Uno. Quando si deciderà se il DAS è legale o meno? Come riporta il sito ufficiale della F1, una decisione arriverà entro le ore 12.00 di sabato 4 luglio, ovvero prima che inizino le prove libere 3 (dalle ore 12.00 alle ore 13.00). Nel caso in cui gli stewards affermino che il dispositivo non è consentito allora le Mercedes dovranno smontarlo dalle monoposto guidate da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, in caso di via libera allora i due piloti potranno guidare le vetture nella stessa condizione di oggi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse