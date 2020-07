Kimi Raikkonen, GP Austria 2020 F1: “Siamo lontani dall’essere competitivi, dobbiamo cambiare rotta subito”

Come temevano in casa Alfa Romeo, le prime qualifiche stagionali, quelle del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno, si sono rivelate decisamente complicate. La monoposto con il “biscione” sulla scocca ha chiuso il proprio sabato direttamente nella Q1 dimostrandosi una monoposto in grossa difficoltà che, ora come ora, è costretta a giocarsela con Wililams e Haas per evitare le ultime posizioni della griglia.

Antonio Giovinazzi ha concluso in diciottesima posizione, mentre il suo illustre compagno, Kimi Raikkonen, è addirittura finito diciannovesimo e penultimo. Un risultato che l’ex campione del mondo 2007 commenta al sito F1.com in questa maniera: “Sinceramente dopo quanto visto nelle tre sessioni di prove libere non ci aspettavamo una qualifica facile. Ad ogni modo dobbiamo cambiare rotta sin da subito e rendere la vettura più veloce possibile e, possibilmente, in tempi rapidi”.

Il pilota finlandese analizza le difficoltà della vettura e della situazione a livello generale della scuderia. “Come appare evidente non siamo al livello dello scorso campionato e non si può dire lo stesso nemmeno guardando agli avversari. Tuttavia si tratta solamente del primo weekend di gara per cui non tutto è perduto, certo che siamo molto lontani da dove vorremmo essere. Questa è la nostra realtà al momento per cui dobbiamo vedere cosa potremmo fare”.

Foto: Lapresse