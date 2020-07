Bentornata F1, ci sei mancata! La spensieratezza di una gara per dimenticare il male

Bentornata F1, bentornata! Oggi si torna a gareggiare, si torna finalmente in pista! L’adrenalina prima della partenza, il semaforo verde, le staccate al limite, i sorpassi, le strategie, le battaglie politiche, le polemiche…Quanto ci sei mancata! Ti abbiamo attesa per quattro, interminabili mesi. Nel frattempo il mondo è cambiato e chissà quanto tempo servirà prima che torni come prima.

Abbiamo sofferto, la paura ci ha tolto il respiro. Ogni giornata era così tremendamente uguale all’altra: rintanati in casa nella vana attesa di buone notizie che sembravano una chimera. Poi, da inizio maggio, il vento è cambiato. Con il diminuire dei contagi in Italia ed in Europa, si è fatta rapidamente largo una irrefrenabile voglia di normalità. Anche lo sport ha iniziato a pianificare la ripartenza, pur se con modalità del tutto inedite rispetto al passato. La F1 si è data un calendario, attualmente con appuntamenti tutti fissati in Europa fino a settembre, ma con almeno altri 8-9 GP in via di definizione sino a dicembre.

Loading...

Loading...

Si correrà quasi tutte le settimane. E pazienza se assisteremo al solito monologo Mercedes, se la Ferrari rischia di vivere una stagione irta di difficoltà e se, in generale, l’incertezza rimarrà solo un vacuo desiderio. Ciò che conta è correre, sentire nuovamente quel rombo di motori che profuma di normalità. Perché quando ti vediamo, cara F1 (ma questo vale per tutti gli sport), ci dimentichiamo di tutto il resto, anche del male che abbiamo vissuto in queste tragiche settimane. Ritroviamo quella spensieratezza che ci fa stare bene e ci infonde serenità. Non importa chi vincerà. Mai come questa volta, l’importante è che tu ci sia. Bentornata F1!

federico.militello@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse