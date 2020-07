Charles Leclerc, GP Austria 2020 F1: “Vorrei essere più avanti, dobbiamo recuperare terreno”

Charles Leclerc ha faticato a brillare nelle prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. L’alfiere della Ferrari ha concluso la sessione pomeridiana in nona posizione, a praticamente un secondo di ritardo dal leader Lewis Hamilton: il monegasco ha pagato un distacco rilevante dal Campione del Mondo, anche se nel suo tentativo buono ha dovuto fare i conti con le bandiere gialle.

Il 22enne cercherà di risalire la china in occasione delle qualifiche di domani, nel frattempo Charles Leclec ha analizzato il suo venerdì: “È stato bello risalire di nuovo in macchina, ma quella di oggi non è stata una giornata troppo facile, per questo è stato difficile godersela al massimo. Le macchine sono tutte molto vicine ma ci piacerebbe poter essere a lottare un po’ più avanti“.

La giovane guida del Cavallino Rampante ha poi proseguito: “L’equilibrio della macchina non è poi così male, dobbiamo recuperare terreno a livello di prestazione assoluta. La nostra mancanza di passo non dipende da un elemento in particolare, quindi domani proveremo varie soluzioni. Siamo pronti a combattere nelle qualifiche con il coltello fra i denti e stasera sarà fondamentale fare le scelte giuste per tornare in pista domani con una vettura più competitiva“.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse