F1, Fernando Alonso guiderà la Renault! Lo spagnolo ritorna: “Qui ho i ricordi più belli, il team punta al podio”

Fernando Alonso tornerà in F1! Lo spagnolo ha firmato un contratto con Renault e sarà al volante della monoposto francese a partire dal 2021, con l’obiettivo di andare subito a caccia del podio e poi di essere estremamente competitivo nel 2022 quando subentrerà il nuovo regolamento tecnico. Il due volte Campione del Mondo della Formula Uno si rimette in gioco dopo aver lasciato il Circus nel 2018 quando si trovava in McLaren. Si tratta di un grandioso ritorno per l’asturiano, capace di conquistare i suoi due titoli iridati proprio con questa compagine.

Fernando Alonso ha commentato: “La Renault è la mia famiglia, qui ho i miei ricordi più belli in Formula 1 e ho ottenuto i miei due titoli mondiali. Ora guardo avanti, per me è un motivo di grande orgoglio e sto tornando nel team che mi ha dato la possibilità di iniziare la mia carriera con grande emozione, anche per avermi ora permesso di tornare ai massimi livelli. Ho ambizioni in linea con il progetto del team. I progressi mostrati questo inverno danno credibilità agli obiettivi per la stagione 2022. Condividerò la mia esperienza agonistica con tutti, dai meccanici agli ingegneri e i compagni di squadra. Il team ha i mezzi e la volontà per tornare sul podio, come me“.

Foto: Lapresse