F1, GP Austria 2020: Alexander Albon premiato come “pilota del giorno”. Battuti Norris e Leclerc

ALexander Albon è stato premiato come “Driver of the Day” del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri pomeriggio sul circuito di Zeltweg. L’alfiere della Red Bull ha vinto il titolo speciale che prende in considerazione i voti del pubblico da casa (il premio è indetto proprio dalla F1, si tratta di un riconoscimento ufficiale a tutti gli effetti): il thailandese si è imposto col 15% delle preferenze, probabilmente i telespettatori hanno apprezzato il suo tentativo di sorpasso nei confronti di Lewis Hamilton e hanno voluto premiare la sua sfortuna (è stato tamponato dal rivale, concludendo così la sua gara con un ritiro nel finale).

Alexander Albon è riuscito a prevalere nei confronti dell’inglese Lando Norris (fantastico terzo al volante della McLaren, 13.9% dei voti), del finlandese Valtteri Bottas (12.7% per il vincitore della gara con la Mercedes), del messicano Sergio Perez (12.2%, quinto con la Racing Point) e del monegasco Charles Leclerc (11.6%, autore di un’incredibile rimonta conclusa col secondo posto a bordo della Ferrari).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse