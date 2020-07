F1, operazione difesa per la Ferrari: raccogliere più punti possibili, poi da Budapest la svolta

Vincere è una mera utopia, puntare al podio appare estremamente difficile. Questo è il riassunto estremo in casa Ferrari dopo le qualifiche del GP d’Austria, prima tappa del Mondiale F1 2020. La macchina si è dimostrata lontana anni luce dai vertici, le Mercedes si trovano a distanze siderali (sostanzialmente un secondo di distacco) e anche il resto della concorrenza è tutt’altro che vicino: le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon ma anche la McLaren di Lando Norris e la Racing Point di Sergio Perez hanno preceduto Charles Leclerc, soltanto settimo dopo un turno eliminatorio estremamente lacunoso. Sebastian Vettel ha addirittura mancato l’accesso alla Q3 (non succedeva da sei anni) e domani scatterà dall’undicesima piazzola.

A Zeltweg è andato in scena uno sprofondo rosso e la Ferrari non potrà altro che inscenare un’operazione difesa nella gara di domani e anche in quella in programma tra otto giorni sempre sul tracciato della Stiria. La SF1000 non è all’altezza della situazione, il progetto è lacunoso in maniera lampante e la monoposto non è competitiva per le posizioni che contano: a Maranello hanno capito gli errori fatti e hanno già annunciato che stanno correndo ai ripari, l’obiettivo è quello di portare una vettura totalmente rivista in occasione del GP d’Ungheria a fine mese.

Prima della trasferta di Budapest bisognerà stringere i denti e cercare di raccogliere il maggior numero possibile di punti: al momento sembra che il monegasco e il tedesco non possano andare oltre il quinto-sesto posto (ad essere ottimisti), costretti a battagliare con le Racing Point e con le McLaren, praticamente sopraffatti dalle Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, demoliti dalle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Bisognerà cercare di limitare i danni nei due appuntamenti di Zeltweg, sperando che poi la musica cambi davvero in terra magiara. Se non sarà così allora si tratterà di una nuova annata fallimentare, la seconda consecutiva: il Cavallino Rampante dovrà fare un esame importante.

Foto: Lapresse