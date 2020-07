F1, Chase Carey: “Una notizia grandiosa il ritorno di Fernando Alonso”

La notizia del giorno in F1 è certamente il ritorno ufficiale di Fernando Alonso a partire dal prossimo anno con la Renault: si stanno sprecando i messaggi in queste ore per celebrare il 38enne di Oviedo, che sarà di nuovo nella massima categoria del motorsport tra pochi mesi.

Tra questi non poteva mancare quello del numero uno del Circus, Chase Carey, che sul sito ufficiale della F1 ha lasciato una breve battuta rilanciata dall’ANSA.

Così Carey ha commentato il ritorno dello spagnolo dal prossimo anno: “È una notizia grandiosa il ritorno del due volte campione del mondo Fernando Alonso in F1 con la Renault il prossimo anno. Ha un talento incredibile e non vediamo l’ora di vederlo sulla griglia di partenza del 2021“.

Foto: LaPresse