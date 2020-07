F1, risultati e classifica FP1 GP Austria 2020: Hamilton ruggisce, sorprese McLaren e Racing Point, Ferrari non forza

Vanno in archivio le FP1 del GP d’Austria 2020, primo round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring sono arrivati i primi verdetti, dopo la lunga pausa per la pandemia che ha costretto gli organizzatori a cambiare completamente il programma di questa stagione, realizzando un calendario con prima tappa in territorio austriaco.

Stessa storia, stesso mare verrebbe da dire. Le Mercedes, in versione “black”, fanno doppietta con Lewis Hamilton autore del miglior crono di 1’04″816 (gomme soft) a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (+0″386) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0″602). In buona sostanza, tutto come da copione…Sorprende Carlos Sainz con la McLaren, a 0″615, davanti alla Racing Point del messicano Sergio Perez (+0″696) e al compagno di scuderia Lando Norris (+0″806). Tutti i crono dei piloti citati sono stati ottenuti con le mescole soft. Per trovare le Ferrari bisogna scendere al decimo e al dodicesimo posto: Charles Leclerc, con mescole medie, è distante 1″108, mentre il tedesco Sebastian Vettel accusa un distacco di 1″261 (gomme medie). Tempi che confermano tutte le difficoltà del Cavallino, che comunque non sembra aver cercato in maniera ossessiva la prestazione pura. 14° Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo Racing.

Loading...

Loading...

RISULTATI E CLASSIFICA F1 GP AUSTRIA 2020

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.816 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.356 8

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.602 5

4 Carlos SAINZ McLaren+0.615 9

5 Sergio PEREZ Racing Point+0.696 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.805 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.885 5

8 Daniel RICCIARDO Renault+1.044 6

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.091 6

10 Charles LECLERC Ferrari+1.108 7

11 Lance STROLL Racing Point+1.258 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.261 7

13 Esteban OCON Renault+1.454 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.544 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.549 6

16 George RUSSELL Williams+1.679 4

17 Pierre GASLY AlphaTauri+1.816 4

18 Nicholas LATIFI Williams+2.090 5

19 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.223 5

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse