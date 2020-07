F1, calendario 2020: altre 9 gare dopo Monza? Il Mondiale potrebbe concludersi a dicembre!

Il Mondiale di F1 2020 ha ufficialmente preso il via con le prove libere del GP d’Austria a Spielberg. Attualmente il calendario prevede la disputa di 8 gare, tutte pianificate in Europa nel corso dell’estate: in sostanza, dopo il lungo digiuno per la pandemia, si gareggerà tutte le settimane! L’ultimo GP in programma è quello di Monza, fissato per domenica 6 settembre. Al Campionato potrebbero però aggiungersi ben altri nove appuntamenti.

Appare ormai sempre più probabile che l’Italia ospiterà due Gran Premi nell’annata in corso: una settimana dopo Monza, infatti, dovrebbe toccare al Mugello, che dunque potrà rifarsi per la mancata disputa della gara di MotoGP. Secondo quanto riporta Sky Sport, si dovrebbe restare in Europa anche per i due successivi fine fine settimana di Sochi (Russia) e Portimao (Portogallo).

Ad ottobre, dopo una pausa di 14 giorni, potrebbero andare in scena i GP di Canada e Stati Uniti, quest’ultimo al momento il più a rischio a causa di un’emergenza sanitaria tutt’altro che debellata. Va tuttavia rimarcato come l’America sia anche la prima nazione che abbia rilanciato lo sport prima con NASCAR e golf, in seguito con la IndyCar. Viene dunque da credere che gli organizzatori faranno di tutto per ospitare anche la F1, contando sul fatto che nei prossimi quattro mesi la situazione dovrebbe evolvere favorevolmente.

Sarà poi un novembre caldo: prima il GP di Cina l’8, poi due fine settimana consecutivi in Bahrain tra il 22 ed il 29. Il Mondiale dovrebbe infine concludersi ad Abu Dhabi il 6 dicembre, alle porte dell’inverno. Attualmente la disputa delle gare in Medio Oriente viene data pressoché per certa.

CALENDARIO F1 2020: LE DATE GIA’ UFFICIALI

GP Austria – 5 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Stiria – 12 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Ungheria – 19 luglio, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Gran Bretagna – 2 agosto, ore 16.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 19.00)

GP 70° Anniversario – 9 agosto, ore 16.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 19.00)

GP Spagna – 16 agosto, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Belgio – 30 agosto, ore 15.10 (diretta Sky Sport ed in differita su TV8 alle 18.00)

GP Italia Monza – 6 settembre, ore 15.10 (diretta Sky Sport e TV8)

CALENDARIO F1 2020: LE POSSIBILI NUOVE DATE DOPO MONZA

GP Mugello – 13 settembre

GP Russia – 27 settembre

GP Portogallo – 4 ottobre

GP Canada – 18 ottobre

GP Usa – 25 ottobre

GP Cina – 8 novembre

GP Bahrain – 22 novembre

GP Bahrain bis – 29 novembre

GP Abu Dhabi – 6 dicembre

