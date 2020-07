F1, GP Austria 2020: Charles Leclerc più lento di 9 decimi rispetto al 2019! Dalla pole position a 7°, Ferrari lacunosa

Charles Leclerc scatterà dalla settima posizione nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 in programma al Red Bull Ring. Il monegasco ha chiuso il suo giro veloce in 1:03.923 e si è dovuto accontentare di una modesta quarta fila. Un risultato davvero sconfortante per la Ferrari ma che è in linea con i timori della vigilia: la SF1000 è nata malissimo, è stata progettata in maniera lacunosa e non è in grado di competere per le prime posizioni.

A Maranello sono consapevoli degli errori svolti e infatti stanno cercando di correre ai ripari, l’obiettivo è quello di presentare una monoposto totalmente rivista in occasione del GP d’Ungheria in programma a fine mese. Nel frattempo bisogna accontentarsi di questa prestazione incolore esibita sul circuito di Zeltweg e il confronto con quanto fatto l’anno scorso sul tracciato della Stiria è semplicemente impietoso: Charles Leclerc conquistò la pole position con un eccellente 1:03.003, ovvero andò più veloce di oltre nove decimi! Nelle medesime condizioni ambientali di oggi (soleggiato in entrambe le occasioni) e senza aver commesso particolari errori di guida.

Se oggi avesse timbrato lo stesso tempo del 29 giugno 2019 si sarebbe accomodato in terza piazza, alle spalle delle Mercedes di Valtteri Bottas (1:02.939) e Lewis Hamilton (1:02.951) ma davanti alla Red Bull di Max Verstappen (1:03.477). Sarebbe bastato mandare in pista la SF90 per essere là davanti, a ulteriore dimostrazione di quanto la nuova macchina non sia in grado di battagliare per qualcosa di importante. Bisogna aggiungere che Sebastian Vettel è addirittura rimasto fuori dal Q3 come non gli succedeva da sei anni, domani il tedesco partirà dall’undicesima piazzola.

Foto: Lapresse