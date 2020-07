F1, Chris Horner difende Alex Albon nonostante non abbia centrato il podio in Austria

Come scritto da crash.net, Chris Horner ha difeso l’operato di Alex Allbon nel finale del GP d’Austria 2020 di F1 nonostante non sia riuscito a salire sul podio, a causa del contatto con Lewis Hamilton che lo ha costretto al ritiro ed è poi costato il quarto posto per una penalità al pilota Mercedes.

Così Horner: “Alex non aveva tanta velocità in rettilineo, quindi sapeva che doveva, con il vantaggio della scia, passarlo alll’interno o all’esterno in una curva. Per quanto lo riguardava, il lavoro era finito. Stava iniziando a guardare già la strada verso Valtteri Bottas, quando Lewis Hamilton lo ha toccato“.

Loading...

Loading...

Sull’esordio nel complesso: “Penso che abbiamo fatto un passo avanti ed il fatto che siamo riusciti a correre seconda posizione con Max Vertappen è incoraggiante. Dobbiamo risolvere i problemi di equilibrio che abbiamo avuto in qualifica e tornare più forti il ​​prossimo fine settimana“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mikhail Kolesnikov / Shutterstock.com