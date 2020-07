F1, risultati FP1 GP Austria 2020: Lewis Hamilton al comando, 3° Verstappen. 10° Leclerc senza cercare il tempo

Mercedes non perde tempo e lancia immediatamente un segnale di forza notevole al resto della concorrenza, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2020, round inaugurale del Mondiale di Formula 1. Le ex Frecce d’Argento, ora in livrea nera, hanno fatto la differenza replicando sostanzialmente i tempi fatti segnare nelle FP1 dell’anno scorso, con un Lewis Hamilton in grande spolvero capace di issarsi in vetta alla graduatoria rifilando ben tre decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas a parità di mescola (soft) e di condizioni. Il sei volte campione iridato, grande favorito anche quest’anno per il titolo, ha stampato un brillante 1’04″816 dimostrandosi fin dalle prime tornate a proprio agio al volante della W11 sui saliscendi del tracciato di Zeltweg.

Alle spalle della seconda Mercedes del finlandese Bottas, staccato di 0.356 dalla vetta, si è inserito in terza posizione l’olandese Max Verstappen con un ritardo abbastanza significativo di 0.602 dal miglior tempo assoluto di Hamilton. L’olandese della Red Bull ha faticato soprattutto ad inizio sessione nel tentativo di mandare correttamente in temperatura gli pneumatici, per poi montare gomme morbide scalando la classifica fino alla top3. Molto bene la McLaren con il quarto posto dello spagnolo Carlos Sainz, futuro pilota Ferrari nel 2021, ed il sesto del britannico Lando Norris staccati rispettivamente di sei e otto decimi dal miglior riferimento cronometrico assoluto della mattinata. Da segnalare l’ottima impressione destata dalla Racing Point, confermatasi ad alti livelli dopo i test invernali specialmente con il messicano Sergio Perez, quinto in mezzo ai due piloti McLaren evidenziando un ritmo estremamente competitivo anche nella simulazione di passo gara con gomme dure.

Mattinata priva di acuti per la Ferrari, impegnata in un lavoro incentrato sulla raccolta dati e sul ritmo gara con carico di carburante, con il monegasco Charles Leclerc che ha chiuso il turno in decima posizione a 1.108 dalla testa con una mescola di svantaggio (gomme medie) ed il tedesco Sebastian Vettel che si è classificato dodicesimo ad un decimo e mezzo dal compagno di squadra sempre con pneumatici a banda gialla. Da rivedere nelle prossime sessioni l’Alfa Romeo, relegata in 14ma e 15ma posizione rispettivamente con l’italiano Antonio Giovinazzi ed il veterano finlandese Kimi Raikkonen.

Dopo una prima mezz’ora di relativa calma dovuta a qualche goccia di pioggia che ha portato i piloti a non spingere e a raccogliere dati con le gomme intermedie, la sessione è entrata progressivamente nel vivo negli ultimi 60 minuti con pista asciutta e sempre più gommata in cui i team hanno effettuato alcuni tentativi di time-attack ed una prima simulazione di passo gara.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA 2020 F1

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.816 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.356 8

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.602 5

4 Carlos SAINZ McLaren +0.615 9

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.696 6

6 Lando NORRIS McLaren +0.805 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.885 6

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.044 7

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.091 6

10 Charles LECLERC Ferrari +1.108 7

11 Lance STROLL Racing Point +1.258 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.261 7

13 Esteban OCON Renault +1.454 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.544 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.549 6

16 Pierre GASLY AlphaTauri +1.588 5

17 George RUSSELL Williams +1.679 4

18 Nicholas LATIFI Williams +2.090 5

19 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.127 5

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

Foto: Lapresse