Charles Leclerc, GP Austria F1 2020: “Secondo posto? Non lo immaginavamo. Le gare non saranno sempre così”

Charles Leclerc ha conquistato un incredibile secondo posto nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena al Red Bull Ring. Il pilota si è inventato una vera e propria magia al volante di una Ferrari in grande difficoltà tecnica, il monegasco ha approfittato al massimo dei ritiri altrui e dei tanti episodi favorevoli, rendendosi protagonista di due bei sorpassi su Lando Norris e Sergio Perez.

L’alfiere della Rossa ha commentato la sua prova ai microfoni di Sky: “Non ci immaginavamo il secondo posto. Abbiamo messo tutto in ordine, forse è la prova che tutto può succedere. Non sarà facile, non dobbiamo aspettarci dei weekend così in tutti i weekend perché non sarà così. La performance rimane quella di ieri, oggi abbiamo comunque abbiamo fatto un grande lavoro ma comunque c’è tanto lavoro da fare. Il secondo posto di oggi è quello che dovevamo fare e sono contentissimo”.

Il 22enne ha proseguito: “Credo che siamo più o meno lì con Racing Point e McLaren, è difficile passare perché facciamo molto fatica nel primo settore: è dove bisogna superare ma facciamo fatica. Arriveremo con un nuovo pacchetto a Budapest o forse prima, stiamo comunque guidando al massimo e spero di riportare la Ferrari dove merita“.

Foto: Lapresse