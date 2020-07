F1, Louis Camilleri: “Leclerc ha dato spettacolo in Austria, apprezzo la reazione della squadra alle difficoltà”

Si attendevano le dichiarazioni dell’asset dirigenziale della Ferrari dopo i riscontri in pista del primo round del Mondiale 2020 di F1. Il tracciato del Red Bull Ring (Austria) ha riservato il secondo e decimo posto al Cavallino Rampante, con il monegasco Charles Leclerc protagonista di una grande gara, bravo a sfruttare le occasioni, mentre il tedesco Sebastian Vettel è stato autore di una prestazione sottotono, con errore, da legare anche a un bilanciamento della monoposto non ideale per le sue caratteristiche.

La Rossa, complessivamente, ha denunciato un deficit di prestazione importante nei confronti dei rivali ed è chiaro che il riscontro finale è un po’ bugiardo per quelli che sono i valori in pista, tenendo conto proprio delle difficoltà della SF1000 in termini di velocità pura. Da questo punto di vista il CEO della Ferrari Louis Camilleri guarda il bicchiere mezzo pieno, apprezzando il lavoro di Leclerc e la reazione della squadra alle avversità, vista l’intenzione di Mattia Binotto e dei suoi uomini di anticipare le novità previste per Budapest (Ungheria) già nel prossimo round austriaco del 10-12 luglio: “Charles ha dato spettacolo ieri in Austria, sia nella capacità di approfittare delle opportunità che gli si sono presentate nel finale sia, soprattutto, nel difendersi quando era attaccato da vetture più veloci in termini di velocità pura. Ha confermato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il suo talento e la sua determinazione nel difendere i colori della Scuderia. Peccato per Sebastian che non si è potuto esprimere al meglio perché non era soddisfatto del bilancio della sua vettura: ora stiamo analizzando i dati per capirne le ragioni. Sappiamo che c’è molto lavoro da fare in termini di prestazione. Non è certo questa la posizione in griglia che deve avere un team come la Ferrari e dobbiamo rispondere immediatamente. È chiaro che bisogna migliorare su tutti i fronti. L’unica soluzione è reagire e sono contento dalla risposta immediata e dall’impegno che Mattia e la sua squadra stanno mettendo in ogni area, non soltanto per portare in pista oggi quello che sarebbe stato pronto domani ma anche nell’accelerare ulteriormente il programma di sviluppo per le gare successive. Una risposta da squadra unita che si rimbocca le maniche e affronta di petto le difficoltà, senza piangersi addosso. Siamo all’inizio di un nuovo ciclo, che deve seguire un programma a lungo termine: non sono certamente delle battute d’arresto che potranno cambiare il percorso intrapreso e ho assoluta fiducia che Mattia e la squadra sapranno sistemare le nostre carenze“, le parole di Camilleri (fonte: ferrari.com).

Loading...

Loading...

A questo punto vedremo se il nuovo materiale darà un po’ di sollievo ai piloti, bisognosi di risposte diverse da una macchina fino ad ora molto deludente, viste le aspettative assai ambiziose.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI