Lewis Hamilton, GP Austria 2020 F1: “Contento per il risultato del team, noi spingiamo sempre al massimo”

Sono andate in archivio le prime qualifiche della stagione di F1 sul tracciato del Red Bull Ring (Austria). Come era prevedibile, prima fila tutta Mercedes, ma a sorpresa è stato il finlandese Valtteri Bottas a precedere il sei volte iridato Lewis Hamilton. Nonostante un’uscita di pista nell’ultimo tentativo che ha vanificato il proprio giro, il finnico è riuscito a mantenere 12 millesimi di vantaggio sul team-mate, stabilendo anche il nuovo record della pista di 1’02″939 (il precedente primato era della Ferrari di Charles Leclerc del 2019, con il tempo di 1’03″003). Rossa in grandissima difficoltà con Leclerc 7° e il tedesco Sebastian Vettel solo 11°.

Fa buon viso a cattivo gioco Lewis che, ai microfoni dell’intervista post time-attack, ha raccontato le sue impressioni: “Un ottimo lavoro di Valtteri (Bottas ndr), partenza ideale della stagione per noi. Pensiamo che anno dopo anno stiamo mostrando di essere il miglior team, i ragazzi lavorano duro e non sono mai troppo cocciuti nell’ammettere quando sbagliano. Siamo tutti uniti ed è per questo che siamo sempre i migliori. La bandiera gialla non mi ha confuso, non sapevo dove fosse la macchina che era uscita. Ho visto che Valtteri era lontano e non mi ha condizionato“, le parole del britannico.

Si prevede, comunque, una gara interessante domani, tenendo conto della Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che partirà con le mescole medie a differenza delle “Frecce Nere”.

Foto: LaPresse