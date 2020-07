F1, Charles Leclerc: “Domani non faremo miracoli, ma non ci dobbiamo scoraggiare”

“Non dobbiamo demoralizzarci”. Questo è, in sintesi, il pensiero di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari non è andato oltre il settimo posto a quasi un secondo dalla pole position di Valtteri Bottas (su un circuito che si percorre in poco più di sessanta secondi, un dato quanto mai allarmante) con una SF1000 che, se possibile, ha compiuto un passo indietro anche rispetto ai già poco entusiasmanti test pre-stagionali del Montmelò.

Il monegasco non si nasconde al termine delle qualifiche: “Purtroppo questo è il nostro valore attuale, almeno per il momento – spiega ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo assolutamente continuare a lavorare per avere in futuro una macchina migliore e non demoralizzarci per quanto visto sino ad ora”.

Il settimo posto (assieme all’undicesimo di Sebastian Vettel), ovviamente, non fa stappare champagne al classe 1997: “Sicuramente non è il risultato che speravamo di ottenere oggi. Direi che non siamo assolutamente dove volevamo essere. Proprio per questo dobbiamo continuare a lavorare tutti assieme e andare a trovare quei dettagli che possono fare la differenza, specialmente ora che nel gruppo siamo tutti molto più vicini”.

Cosa attenderci, quindi, dalla gara di domani sul Red Bull Ring? “Per ora nulla è perduto, tutto si deciderà domani, quando si andranno a conquistare i punti. Ovviamente non potremo fare miracoli, ma dobbiamo pensare ad ottenere il miglior risultato possibile, anche per darci una spinta in vista delle prossime gare”.

Dopo l’eliminazione nel Q2 Sebastian Vettel ha annunciato che domani la Ferrari potrà lottare, ma per cosa esattamente? “Non so a cosa si riferisse Sebastian – puntualizza – Dal mio punto di vista posso dire che avremo la chance per tornare più in alto. Non potremo sicuramente combattere con le Mercedes, ma posso assicurare che daremo tutto come piloti e squadra per risalire una classifica che, per ora, non è bella”.

Foto: Lapresse