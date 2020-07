F1, GP Stiria 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 10-12 luglio

Neanche il tempo di respirare, che dal 10 al 12 luglio la F1 tornerà in scena sempre in Austria, sul tracciato del Red Bull Ring. Si replica l’appuntamento in Stiria e i team avranno il vantaggio di disporre di tutti i riferimenti del weekend precedente, per mettere a punto le vetture. Certo, tanto dipenderà anche dal meteo e dalla temperature, fattori che potrebbero cambiare le carte in tavola.

La Ferrari dovrà cercare di minimizzare ancora i danni. Il secondo posto di Charles Leclerc nel primo round è stata una bocca d’ossigeno per il Cavallino Rampante, ma non nasconde le gravi criticità sul fronte tecnico. La SF1000 è decisamente indietro rispetto ai concorrenti più qualificati (Mercedes vittoriosa con Valtteri Bottas) e l’aver visto lungamente la Rossa lottare con Racing Point, McLaren e Renault, evidenzia il momento difficile che la scuderia di Maranello sta affrontando. Le circostanze hanno favorito e Leclerc è stato bravissimo a sfruttarle per dare forse anche un po’ di carica ulteriore a una squadra, presentatasi nel fine settimana n.1 dell’annata non nel migliore dei modi. Ci si aspetta, in questo senso, una prova diversa del tedesco Sebastian Vettel, autore di un errore in corsa e solo decimo al traguardo. Il rapporto tra Seb e il Cavallino al termine del 2020 finirà, ma il teutonico deve sicuramente dare delle risposte diverse.

Risposte diverse se le aspetta anche la Red Bull, che da questa prima uscita ha ottenuto zero punti: i problemi tecnici a Max Verstappen e ad Alexander Albon hanno vanificato la bontà di una RB16 che forse è l’unica che può pensare di creare qualche grattacapo, ora come ora, alla Mercedes. Serve però l’affidabilità e a Milton Keynes devono riflettere senza se e senza ma.

PROGRAMMA E ORARI F1, GP STIRIA 2020

Nel weekend dal 10 al 12 luglio il Mondiale 2020 di F1 andrà nuovamente in scena. La pista del Red Bull Ring (Austria) sarà teatro del secondo fine settimana consecutivo iridato. Di seguito la programmazione:

Venerdì 10 luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 11 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 12 luglio

15.10 Gara (71 giri)

COME VEDERE GP STIRIA 2020 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO deve ancora essere confermata, ma verosimilmente ci saranno le differite di qualifiche e della gare alle ore 18.00. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

TV A PAGAMENTO – Il weekend del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche e la gara del Gran Premio d’Austria in differita a partire dalle ore 18.00. Non vi sarà invece copertura delle tre sessioni di prove libere, riservati ai canali a pagamento.

STREAMING – Il weekend del Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati).

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intero fine settimana.

